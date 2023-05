La ministra Roccella contestata al Salone del Libro, il direttore Lagioia: "Protesta legittima"

La ministra della Famiglia Eugenia Roccella è stata contestata al Salone del Libro di Torino. Le proteste sono state organizzate dagli attivisti di Extinction Rebellion e dalle femministe di Non una di Meno. La polemica però si è accesa in particolar modo perché il direttore del Salone, lo scrittore Nicola Lagioia, non avrebbe secondo alcuni bloccato in modo risoluto la protesta e avrebbe anzi legittimato i manifestanti.

Nel video condiviso sui social dal giornalista Luigi Mascheroni , si vede la deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli gridare “vergogna” a Lagioia mentre scende dal palco.

Nicola Lagioia ha spiegato sul suo account Instagram che lo stand in cui è avvenuta la protesta è l'Arena Piemonte, organizzato e gestito dalla Regione “in autonomia”. Il direttore respinge così le responsabilità di quanto accaduto.

"Un'occasione di dibattito sprecata. Non è un bel segnale per la democrazia", le parole a caldo di Florindo Rubbettino editore del libro di Roccella “Una famiglia radicale”.

"Il libro di Eugenia Roccella – ha continuato Rubbettino – è anche il racconto di una vita spesa per i diritti civili, delle donne e per la libertà. Le è stato impedito di parlare nonostante lei abbia dato una lezione di stile facendo parlare i contestatori".