Rifiuti spaziali: dopo la spacewalk gli astronauti gettano via gli oggetti non più necessari

Al termine della terza passeggiata spaziale dell'Expedition 69, dedicata allo spostamento dell'experiment airlock dal modulo Rassvet al modulo laboratorio multiuso Nauka della Stazione Spaziale Internazionale, i cosmonauti russi Prokopyev e Petelin hanno rilasciato un sacchetto contenente oggetti e strumenti non più necessari, insieme ad alcuni altri elementi scartati dalle precedenti spacewalk. Il sacco, dal peso di circa 5 chilogrammi, fluttuerà dietro la stazione orbitante per qualche tempo prima di disintegrarsi senza conseguenze al rientro in atmosfera.