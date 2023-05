La festa di Ron DeSantis rovinata dai problemi tecnici di Twitter. L'atteso annuncio per le presidenziali Usa del 2024 inizia con quasi mezz'ora di ritardo e dopo diversi falliti tentativi a causa dei server in difficoltà per l'elevato numero di collegamenti a Twitter Space. Problemi subito cavalcati da Donald Trump: il lancio è stato un "disastro così come lo sarà la sua campagna", dice l'ex presidente sul social Truth. Diversi siti americani titolano "Desaster", giocando sul nome del governatore della Florida. E anche la campagna di Joe Biden ironizza sui malfunzionamenti.

L'evento con Elon Musk sarebbe dovuto iniziare alle 18. Tutto era pronto per un avvio puntuale ma nonostante i ripetuti tentativi di Musk, il conduttore d'eccellenza, DeSantis è riuscito ad annunciare la sua candidatura solo alle ore 18:26: "Corro per guidare il grande ritorno degli Stati Uniti. Sappiamo che il nostro Paese è nella direzione sbagliata, lo vediamo coni nostri occhi e lo sentiamo nelle nostre ossa". Ventisei lunghissimi minuti di ritardo durante i quali Musk ha cercato più volte di avviare l'intervista, ma senza esito. "Quanto accaduto è stato sfortunato", ha detto il miliardario che ha incassato molti complimenti dai repubblicani presenti su TwitterSpace per essere un paladino del primo emendamento.