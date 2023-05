Venezia, entro dicembre 2023 il Mose dovrà essere ultimato

A Malamocco, per il traffico portuale, ci sono da poco. A Chioggia, per la prima marineria di pesca italiana, 270 imbarcazioni e 700 addetti, non ancora. Sono le conche di navigazione, che garantiscono la sicurezza dei natanti quando le paratoie del Mose sono sollevate, e riparano la Laguna di Venezia dalle acque alte.

Le porte per rendere operativo il porto rifugio, salvate dal fallimento dell'azienda veneta che le ha realizzate, sono in arrivo. Lo hanno promesso i commissari Spitz e Miani, tacitando l'ira dei pescatori di Chioggia che denunciano un grave ritardo a scapito della sicurezza.