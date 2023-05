Tende in campo: anche a Venezia la protesta degli studenti contro il caro affitti

A Venezia le prime tende sono spuntate al polo di San Basilio. Gli universitari veneziani non ci hanno pensato due volte a seguire l'invito di Ilaria, la studentessa del Politecnico di Milano che, per prima, ha piantato per protesta la tenda davanti all'università.

In laguna, infatti, la situazione è ancora più complicata che a Milano, perché le stesse residenze che, in teoria, sarebbero riservate agli studenti, sono a rischio locazione turistica.

Abbiamo intervistato Angelica Morresi, studentessa; Marco Dario, Unione Studenti Universitari