Von der Leyen: "Va attivato il fondo di solidarietà". Meloni: "Dal governo impegno significativo"

"Ho fiducia che lavoreremo molto bene con l'approccio giusto": così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dopo il sopralluogo nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna accompagnata dalla premier, Giorgia Meloni. "Abbiamo già parlato del fondo di solidarietà e del fondo di emergenza per l'agricoltura - ha detto ancora von der Leyen, sottolineando la necessità di una gradualità negli interventi - ma anche dei fondi di coesione nell'ambito Next generation Ue per 6 miliardi di euro, per la prevenzione di eventi come questo".

"Sul piano dell’emergenza penso che il governo abbia dato un segnale di un impegno molto significativo. Non so quante altre volte è accaduto che in 48-72 ore si siano trovati 2,2 miliardi di euro per affrontare l’emergenza". Così la premier Giorgia Meloni nel corso del punto stampa congiunto all’aeroporto di Bologna.

"In quei 2,2 miliardi c’è anche uno stanziamento di 200 milioni per il fondo delle emergenze che è dedicato all’Emilia-Romagna che riteniamo debba servire proprio ad affrontare le situazioni che sono state più complesse”, ha aggiunto. “Ci siamo soprattutto concentrati, oltre all’emergenza, alla messa in sicurezza soprattutto del territorio produttivo ma anche alla continuità didattica, alle aziende turistiche, all’agricoltura. Abbiamo dato un primo segnale molto importante. Chiaramente non riteniamo che sia sufficiente per risolvere il problema. C’è una seconda fase che riguarda intanto una definizione precisa dello stato delle cose, dei danni”, ha concluso Meloni.