Il sangue esce copioso dalla testa: il capitano Biraghi colpito e ferito

Alla mezz'ora della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham (Risultato finale 1-2), tra gli oggetti gettati in campo dai tifosi “un accendino oppure una sigaretta elettronica” ha raggiunto Cristiano Biraghi. Il giocatore viola è stato colpito in testa mentre si apprestava a battere il calcio d'angolo. Protagonisti del gesto antisportivo i tifosi degli Hammers, che hanno scaricato diversi oggetti tra cui bicchieri di plastica. Il capitano viola ha applaudito la curva, ironicamente, poi sanguinante è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. Lo staff gli ha avvolto la testa con un “turbante”. L'arbitro ha sospeso la gara per un paio di minuti mentre lo speaker dello stadio ha invitato gli ultras a non lanciare più oggetti. Il direttore di gara ha raccolto “l'accendino o la sigaretta elettronica” e altri oggetti per poi consegnare tutto ai commissari di gara. Pochi secondi prima dell'incidente a Biraghi, il compagno Nico Gonzalez aveva preso al volo uno dei bicchieri lanciati dagli inglesi in campo.