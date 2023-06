Bombe russe sugli sfollati, il video in soggettiva dell'inviata Rai

Dopo la distruzione della diga di Nova Khakovka, i russi aprono il fuoco con mortai e artiglieria sull'evacuazione dei civili nelle regioni di Kherson e Mykholaiv. Una probabile risposta alla presenza in città del presidente ucraino Zelensky, che nelle stesse ore stava visitando le zone investite dall'alluvione.

L'inviata Raffaella Cosentino era a Kherson proprio nel momento del bombardamento russo e ha raccontato in queste immagini lo shock, la fuga, il tentativo di ripararsi in edifici trasformati in rifugi di fortuna.