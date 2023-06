Il video di George Clooney a Marzamemi con Amal e gli amici: deve andare a una festa

L'attore e regista, ieri sera, è arrivato in Sicilia per partecipare a una festa di compleanno in una villa tra Noto e Rosolini, in provincia di Siracusa. E stamani barba e occhiali da sole, Clooney si è concesso, assieme alla moglie Amal Ramzi Alamuddin, una passeggiata a Marzamemi, uno dei gioielli turistici del versante orientale dell'isola, facendo impazzire abitanti e turisti. Sfoderando sorrisi, l'attore non si è sottratto ai tanti selfie che gli hanno chiesto, firmando tanti autografi.

I selfie di Clooney hanno invaso i social, tanti i post dei fan con le foto che li immortalano con il regista. L'attore ha partecipato alla festa per i 50 anni di Charlotte Tilbury, una tra le più celebri make up artist internazionali. Tra i vip anche Cindy Crawford, Kate Moss e Naomi Campbell.