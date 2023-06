"Creare le condizioni del dialogo", la missione di Zuppi a Kiev

"Un incontro sincero, cordiale e importante", dice il nunzio apostolico a Kiev, Visvaldas Kulbokas, commentando il colloquio tra l'inviato del Papa, il cardinale Matteo Zuppi, e il presidente ucraino Volodymir Zelensky. Nessuna svolta immediata: Zelensky non prende in considerazione un cessate il fuoco, che a suo dire non porterebbe alla pace.



L'intervista al nunzio è dell'inviata di Rainews24, Raffaella Cosentino.