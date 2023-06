La magia del solstizio d'estate a Stonehenge - Video

È il giorno più lungo dell’anno nell’emisfero boreale e come sempre migliaia di persone si sono date appuntamento nel sud dell’Inghilterra per salutare il sorgere del sole.

Quest'anno, il rito di Stonehenge, a circa 130 chilometri a sud-ovest di Londra, è iniziato alle 19.00 di martedì e si si è protratto fino alle 8.00 di mercoledì.

Per questa notte, turisti, hippy, druidi e abitanti della contea, sono autorizzati ad accedere all'interno del cerchio di pietre.

L'alcol è vietato, chitarre e flauti sono i benvenuti, ma senza impianti di amplificazione. Le coperte sono ammesse, ma non i sacchi a pelo.

E, naturalmente, è vietatissimo arrampicarsi sulle pietre.

Nel corso degli anni anche il “rito” di Stonehenge si è secolarizzato e commercializzato e le regole sono state inasprite, senza contare le drastiche restrizioni agli assembramenti durante la pandemia di coronavirus.

Stonehenge è uno dei simboli più rinomati della cultura e della storia britannica e rimane una delle maggiori attrazioni turistiche del Paese. Prova ne sono gli ingorghi permanenti sulla vicina A303, l’autostrada che porta i visitatori da e verso il sud-ovest dell'Inghilterra.

Questo sito, Patrimonio dell'Umanità, è stato costruito sulla piana di Salisbury nel Wiltshire in più fasi a partire da 5.000 anni fa. Il cerchio di pietre fu eretto nel tardo Neolitico, intorno al 2.500 a.C..

Di alcune delle pietre, le cosiddette bluestones, si sa che provengono dalle colline Preseli nel Galles sud-occidentale, a quasi 240 chilometri di distanza, ma l'origine delle altre rimane un mistero.

Oggetto di perenne discussione è il significato del sito, la sua funzione.

Per l'English Heritage, l’ente che gestisce centinaia di siti del patrimonio culturale inglese, l'interpretazione più accettata rispetto a quelle proposte - luogo di incoronazione per i re danesi, tempio druido, luogo di culto per la guarigione – è che Stonehenge sia quello che sembra “un tempio preistorico allineato con i movimenti del sole”.

Le pietre combaciano perfettamente con il sole sia durante il solstizio d'estate che quello d'inverno. Nel solstizio d'estate, il sole sorge dietro la Heel Stone, nella parte nord-orientale dell'orizzonte, e i suoi primi raggi illuminano il cuore del cerchio di pietre.

Quando il cielo è limpido, come quest’anno, i raggi creano davvero uno spettacolo magico.