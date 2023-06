L'Intelligenza artificiale debutta in Senato: “Colleghi, il discorso è stato scritto dall'algoritmo”

Il senatore di Azione, Marco Lombardo, legge in Aula un discorso scritto dall'intelligenza artificiale: “Vorrei attirare l'attenzione su un evento per certi versi storico. L'intervento che avete ascoltato non è mio, è il prodotto di un algoritmo di intelligenza artificiale. Quanti di noi oggi sono in grado di distinguere un testo prodotto dall'intelligenza umana a uno prodotto dalla AI? Questo intervento vuole essere una provocazione per aprire un dibattito serio in materia”, ha detto il senatore a conclusione del suo discorso.