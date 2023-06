Lo skyline di New York si vede a malapena: il Ponte George Washington avvolto dal fumo degli incendi

L'epicentro degli incendi boschivi è in Canada, più precisamente in Quebec dove la situazione è fortemente compromessa da cenere e fumo. Gli incendi stanno costringendo migliaia di persone a evacuare. Undicimila hanno già abbandonato le proprie case e ora si prepara l'evacuazione di altre quattromila unità. Una situazione complessa, “mai visti prima”, con 2.203 incendi boschivi e quasi 3,8 milioni di ettari bruciati. L'aria si è degradata via via e i venti hanno fatto il resto. Prima Ottawa, poi Toronto, e superato il confine tocca a New York fare i conti con la foschia grigia, arancione. Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di “emergenza” e invitato la popolazione a restare in casa. L'inquinamento atmosferico ha raggiunto un livello di “crisi” da indicare aria malsana per i gruppi più sensibili come gli anziani, i bambini e coloro che hanno problemi respiratori. Un nuovo primato per New York, negativo, tra le città più inquinate al mondo insieme a Dhaka, Jakarta e Nuova Delhi.