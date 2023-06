Blindati nelle vie di Mosca, il video

Veicoli militari anche blindati attraversano le vie centrali di Mosca, nella notte in cui il numero uno dei mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, lancia la sua sfida al Cremlino - accusando in particolare il ministro della Difesa Sergei Shoigu di avere ordinato un attacco di razzi contro gli uomini di Wagner.

Prigozhin sostiene che le sue truppe hanno attraversato la frontiera russa all'altezza di Rostov sul Don, senza incontrare resistenza, e marceranno su Mosca in quella che definisce una “marcia per la Giustizia”. Contro di lui è aperta un'inchiesta per insurrezione armata. I vertici dei servizi di sicurezza russi hanno informato della situazione il presidente Putin.