Poliziotto uccide un ragazzo al volante, scontri nelle banlieue

Il video che vedete ha scatenato una notte di proteste e violenze nella cintura delle banlieue, la grande fascia delle periferie che circonda Parigi.

Vi si vedono due agenti di polizia accanto a un'automobile fermata per controlli, una Mercedes AMG. Uno dei due agenti punta una pistola verso l'interno della vettura e quando questa accenna a ripartire si sente uno sparo. L'auto termina la sua corsa poche decine di metri più avanti, incastrata in un palo. E' successo martedì 27 giugno a Nanterre, vicino Parigi: nell'auto c'era un ragazzo di 17 anni, di nome Nael, morto poco dopo per la ferita da arma da fuoco. L'agente è sotto inchiesta per omicidio.

Secondo la prima versione della polizia, l'agente avrebbe sparato perché il giovane automobilista lo avrebbe investito.

Ma il video - ampiamente diffuso sui social - mostra il poliziotto sparare non davanti al mezzo bensì all'altezza della portiera anteriore sinistra: punta l'arma contro l'autista e spara a bruciapelo quando il veicolo riparte.

In serata si sono accesi scontri tra le forze dell'ordine e i residenti delle periferie, in centri come Asnières, Colombes, Suresnes, Clichy-sous-Bois e Mantes-la-Jolie (Yvelines). Veicoli e cassonetti sono stati dati alle fiamme, sono state erette barricate, distrutte pensiline degli autobus e incendiati cartelloni pubblicitari. A Nanterre, vicino alla prefettura, sono stati sparati mortai pirotecnici. Anche il centro ricreativo di Gavroches è andato in fiamme. 15 persone sono state fermate.

E' il secondo episodio fatale di questo genere in Francia nel 2023, mentre nel 2022 si sono registrate ben 13 uccisioni da parte della polizia durante controlli di routine del traffico.