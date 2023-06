Chiamami col tuo nome. Essere gay nell'esercito ucraino

L'invasione russa e la guerra che da ormai quasi 500 giorni devasta l'Ucraina sembrano aver cambiato qualcosa nella realtà delle persone Lgbtq+, in un Paese di cultura conservatrice che nella propria Costituzione non riconosce unioni diverse da quelle fra uomo e donna.

Gli abusi ora sono puniti, ma la via da percorrere contro le discriminazioni - nell'esercito e nella società - è ancora lunga: come raccontano due soldati, protagonisti del reportage dell'inviata di Rainews24 a Odessa, Raffaella Cosentino