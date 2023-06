UFO. Gli esperti della Nasa rivelano: “Oltre 800 avvistamenti ma solo 2%-5% anomali”

Lo scorso anno, la Nasa ha istituito un gruppo di esperti per spiegare il suo lavoro su quelli che chiama fenomeni anomali non identificati (‘Unidentified Anomalous Phenomena’, UAP), il nuovo acronimo che sta sostituendo il più noto UFO, oggetti volanti non identificati ('Unidentified Flying Object').

Gli UAP sono definiti come avvistamenti "che non possono essere identificati come velivoli o fenomeni naturali noti da una prospettiva scientifica".

Il gruppo ha tenuto la sua prima riunione pubblica mercoledì 31 maggio a Washington presentando alcuni esempi.

Gli esperti hanno esaminato oltre 800 casi di avvistamenti di UAP.

"Abbiamo da 50 a circa 100 nuove segnalazioni ogni mese", ha detto Sean Kirkpatrick, Direttore dell'All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), che fa parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Ma il numero di avvistamenti "potenzialmente davvero anomali" sono una frazione che va dal 2% al 5% del totale.