Mattarella agli italiani in Cile: "Lieto di incontrarvi, vi esprimo l'abbraccio dell'Italia"

Il primo appuntamento della visita di Stato del presidente Mattarella in Cile (fino a giovedì 6) è presso lo Stadio italiano di Santiago, dove incontra una rappresentanza della comunità italiana. Successivamente, il capo dello Stato visiterà la stazione della undicesima compagnia italiana dei Vigili del fuoco di Santiago e il Museo della Memoria e dei Diritti Umani, inaugurato nel 2010 e dedicato alla violazione dei diritti umani commessi dal regime di Augusto Pinochet tra il 1973 e il 1990.

Nel pomeriggio, deporrà una corona al monumento a Bernardo O'Higgins, padre della patria e primo capo di Stato del Cile.

“Sono lieto di poter fare questa visita ufficiale in Cile, che da tempo desideravo fare ma l'attività internazionale si è rallentata per motivo del Covid. Sono lieto di essere riuscito a farla in un momento importante per la comunità internazionale per le tensioni che vi sono, per il bisogno di far sentire da parte dei Paesi che hanno vocazione alla pace, all'equilibrio, alla collaborazione internazionale, quale è la strada vera, più giusta e adeguata per le sorti del mondo” ha detto, tra le altre cose, Mattarella.