Podio azzurro per i 100 metri ai mondiali paralimpici di atletica

Il sogno continua. Dalla notte di Tokyo alla serata di Parigi il cuore degli italiani torna a battere e ad emozionarsi per il Trio delle Meraviglie catapultato su un nuovo palcoscenico. Nella rassegna iridata in terra francese le Charlie’s Angels della Para atletica azzurra, Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto dominano il podio dei 100 T63 e festeggiano replicando la foto iconica della Paralimpiade giapponese che ha attraversato il mondo. Ballano le ragazze in pista e lo fanno con una grande bandiera italiana perché portano a casa altre tre bellissime medaglie e altre tre nuove slot in vista dell’appuntamento paralimpico del 2024. La ‘gara delle gare’ sembra l’esatta replica del 2021. Torna a vincere l’oro la campionessa paralimpica Sabatini, alla sua seconda importante vittoria in carriera. Partita più lenta, nel lanciato riesce a riacchiappare l’altra Azzurra Caironi che era già fuggita via e taglia il traguardo a occhi sgranati con il record del mondo di 13.98, tolto alla sua compagna per 4 centesimi. Il secondo posto color argento della plurititolata bergamasca è di 14.35, mentre la velocista siciliana Contrafatto è bronzo in 14.67.