Il "palleggio con la medusa" di Vasco Rossi nel mare d'agosto di Castellaneta

In vacanza in Puglia, nelle acque del Golfo di Taranto, Vasco Rossi pubblica un video sul suo profilo Tiktok che diventa subito virale: in acqua, “gioca” con una medusa, simulando il gesto del palleggio, come se fosse appunto una palla con cui intrattenersi.

Il cantante si attira però anche qualche critica o avvertimento, pensando soprattutto al rischio che qualcuno, magari qualche bambino, possa essere tentato di imitarlo: in molti, esperti di fauna marina, avvertono gli utenti di non seguire questo “insolito passatempo”, data la pericolosità che una puntura di medusa potrebbe rappresentare (come si sa, anche il solo contatto è rischioso).

Tra questi, l'esploratore e fotografo Alberto Luca Recchi, che qui spiega perchè è bene non seguire le orme del Blasco.