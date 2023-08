Quel Putin di Villa Borghese

Sembra lui. Anzi, è proprio lui.

C'è chi porta i bambini a giocare e chi porta i cani a passeggiare, c'è chi cerca sollievo dal caldo di agosto e chi nonostante il caldo fa jogging. Ma tutti si stupiscono, residenti e turisti, alla vista di quella strana statua rossa apparsa in un'area giochi di Villa Borghese, grande parco verde in pieno centro di Roma. Perché quel personaggio seduto su un carro armato giocattolo sembra proprio il presidente russo Vladimir Putin.

L'iniziativa è di un artista francese, James Colomina, non nuovo a simili provocazioni.

La statua rossa di Roma è in resina epossidica, come altre installazioni di Colomina: piazzate senza preavviso in luoghi pubblici di altre città del mondo, come Parigi, Barcellona e New York. Perchè lo fa? Per richiamare l'attenzione sulla follia della guerra, dice lui, e su quello che definisce il comportamento “infantile e pericoloso” di Putin.