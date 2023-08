Il bacio sulla bocca alla giocatrice in diretta Tv: bufera sul presidente della Federcalcio spagnola

La vittoria ai mondiali della Spagna, il primo Mondiale della squadra femminile, è stata parzialmente oscurata per il bacio dato sulla bocca dal presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales, alla giocatrice Jennifer Hermoso.

È appena finita la partita con la Spagna che si impone sull'Inghilterra per 1-0. In campo c'è euforia e le giocatrici spagnole salgono sul podio per ricevere la medaglia. Tra i dirigenti c'è Rubiales che saluta e abbraccia con vigore le calciatrici. TVE sta trasmettendo in diretta quando immortala lo “scandalo” : il bacio di Rubiales all'atleta con la maglia numero 11. Solo pochi istanti e le immagini, subito virali, rimbalzano sui social. Monta la polemica e interviene il ministro ad interim spagnolo per l'uguaglianza, Irene Montero: “Non dobbiamo dare per scontato che il bacio senza consenso sia qualcosa 'che accade'. E' una forma di violenza sessuale che soffrono le donne in modo quotidiano e fino ad ora invisibile, e che non possiamo normalizzare”. E ancora scrive Montero: “Porre fine a questo è compito dell'intera società. Il consenso è la questione centrale. Solo il sì è sì”.

Da parte sua, Hermoso cerca di smorzare le polemiche: “È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per la gioia immensa della vittoria di un Mondiale. Io e il presidente abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutti noi è stato da dieci ed è stato un gesto naturale di affetto e riconoscenza” ha sottolineato la calciatrice.