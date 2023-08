La soddisfazione del ministro Tajani: "L'Italia ha fatto una bella figura"

"L'Italia ha fatto un bella figura, anche per l'efficienza dimostrata: siamo soddisfatti per il rientro degli italiani". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Ciampino per l'arrivo del volo dell'aeronautica militare da Niamey con a bordo 87 persone di cui 36 italiani. Il presidente del Consiglio - ha detto Tajani ai microfoni di Rai news 24 - ha seguito minuto per minuto l'evoluzione della vicenda. Era nostro dovere accompagnare i nostri italiani, anche quelli rimasti in Niger". Il ministro, ha tenuto a sottolineare, che "anche quelli che hanno deciso di rimanere sono in piena sicurezza". "Siamo soddisfatti - ha concluso - che i nostri connazionali si siamo sentiti sempre e comunque l'Italia vicino".