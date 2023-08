Terremoto in Cina, il momento della scossa

Alcune persone sono rimaste leggermente ferite in un terremoto che ha colpito la contea di Pingyuan e la città di Dezhou, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale.

Tutti i feriti sono stati inviati al First People's Hospital della contea di Pingyuan per essere curati, ma nessuno risulta essere in condizioni critiche.

L'epicentro è stato monitorato a 37,16 gradi di latitudine nord e 116,34 gradi di longitudine est, con una profondità di 10 km, secondo il China Earthquake Networks Center (CENC).