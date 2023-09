Lampedusa, la musica che unisce. Migranti e isolani ballano in strada

Dopo i momenti di grande caos e tensione registrati negli ultimi giorni a Lampedusa per la forte pressione migratoria che ha fatto confluire in poche ore migliaia di migranti sull’isola, nella serata di giovedì, lungo il corso principale della cittadina siciliana, la musica dal vivo sembra regalare attimi di spensieratezza a gruppi di giovani che hanno scelto di mescolarsi per qualche ora tra turisti e residenti in attesa dei trasferimenti previsti nelle prossime ore