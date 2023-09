Arriva il robot che pilota gli aerei, si chiama PIBOT

Arriva il robot pilota di aerei. A sviluppare questo nuovo straordinario prototipo un gruppo di ricercatori sudcoreani che hanno messo in cantiere un avanzato robot pilota umanoide chiamato 'PIBOT', in grado di comprendere i manuali di volo e gestire l'intero processo di volo utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale (AI).

Il team di ricerca, guidato dal professore di ingegneria elettrica presso il Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), David Hyunchul Shim, ha dichiarato che PIBOT è il primo pilota umanoide al mondo basato sulla tecnologia del Large Language Model (LLM), che consente al robot di comprendere i manuali di pilotaggio scritti in linguaggio comune.



"Il pilota automatico convenzionale può solo controllare la velocità, l'altitudine o la direzione, ma il nostro robot pilota PIBOT può gestire tutto sull'aereo, compreso l'accensione e lo spegnimento dei motori, far decollare e atterrare l'equipaggio, tutto", ha detto Shim a Reuters.

In situazioni di emergenza, il robot pilota può rispondere rapidamente senza panico e calcolare una rotta sicura, poiché può richiamare immediatamente i manuali di funzionamento dell'aereo e le procedure del Quick Reference Handbook (QRH) utilizzando la tecnologia ChatGPT.

Per un'operazione precisa, PIBOT ha telecamere sul viso, sulle braccia e sulla parte anteriore del corpo.

Il team di ricerca ha testato PIBOT in un simulatore di volo e ha eseguito l'intero processo: dall'accensione del motore, al rullaggio, al decollo, al volo di crociera e all'atterraggio. Il team sta ora lavorando per testare PIBOT in un vero aereo leggero nei prossimi anni.