Milano, donna investita da una moto: è grave in ospedale. Ferito anche il motociclista

Nella serata di domenica 17 settembre, una donna è stata travolta da una moto in via Emilio De Marchi. L'impatto è avvenuto intorno alle 20 all'altezza del cancello di ingresso di un supermercato. La donna, di 37 anni, è stata trasportata all'ospedale in codice rosso, mentre il motociclista, un uomo di 26 anni, è stato portato via dall'ambulanza in codice giallo.