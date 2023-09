Un aereo delle Frecce Tricolori si schianta nel Torinese, morta bimba di 5 anni

Una bimba di cinque anni è morta oggi nello schianto della Freccia Tricolore nei pressi dell'aeroporto di Torino-Caselle. Grave il fratellino di 9 anni, che ha riportato ustioni su tutto il corpo. Feriti anche i genitori dei bimbi e il pilota, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il velivolo si è abbattuto sul fondo della pista coinvolgendo, secondo le prime notizie, un'automobile. Il velivolo è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle per problemi ancora da chiarire, forse un impatto con alcuni uccelli. Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute, ma ha riportato ustioni ed è stato ricoverato, in codice giallo, all'ospedale.

Un altro incidente si era già verificato oggi all'Aero Club di Torino, dove è cominciata la manifestazione indetta per il centenario dell'Aeronautica militare alla quale domani avrebbero preso parte le Frecce tricolori. Un velivolo in fase di atterraggio è uscito di pista e si è ribaltato. Secondo le prime notizie i piloti sono rimasti illesi e non ci sono state conseguenze nemmeno tra gli spettatori. Il ciclo di esibizioni è stato interrotto per qualche tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

"In seguito al tragico incidente avvenuto all'aeroporto di Torino Caselle, la manifestazione aerea per il centenario dell'Aeronautica Militare all'aeroporto di Torino Aeritalia è annullata. È annullato anche il concerto dei Pink Sound previsto questa sera". Lo comunica in una nota Aeroclub Torino. "Il presidente dell'Aeroclub Torino, Alberto Bannino, a nome di tutta l'organizzazione e del direttivo dell'Aeroclub, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia coinvolta e partecipa al lutto per le vittime", conclude la nota.