Terremoto Friuli Venezia Giulia, il sindaco di Socchieve a Rainews24: "Abbiamo avuto paura"

"Abbiamo sentito un botto tremendo e abbiamo avuto tanta paura", poi "è mancata la luce per alcuni minuti". Lo ha detto a Rainews24 Coriglio Zannier, sindaco di Socchieve, il comune più vicino all'epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 4.5 avvertita questa sera in Friuli-Venezia Giulia. Come danni, ha detto il sindaco, si registra "qualche caduta di tegole", ma ora "stiamo tornando alla normalità".