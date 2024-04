Non solo 8 marzo. Per amore degli alberi

Paulina F. Puchi e’ specializzata in dendrocronologia, scienza che fonde le parole greche albero, tempo e studio. E infatti valuta gli anelli di crescita degli alberi per comprendere i cambiamenti climatici nel corso della loro vita.

PhD in ecologia forestale, nata in Cile, lavora in un team multidisciplinare di ricercatori universitari e del CNR nel Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali di Legnaro Veneto. L’ultima appassionante scoperta riguarda le foreste di faggi che, esaminati per 50 anni, hanno reagito alla carenza idrica in maniera differente, da nord a sud.

“Gli alberi mi hanno sempre affascinata. Sono stazioni meteorologiche viventi e come i libri ci raccontano il passato. Durante il mio dottorato ho studiato l’impatto dell’innalzamento delle temperatura in Canada, Argentina e Cile, osservando come la siccità uccide anche di specie molto longeve”. In linea con questa esperienza personale e professionale, il suo consiglio per le giovani donne è inevitabilmente green. “Gli alberi sono capaci di resistere ad eventi estremi, affrontate quindi le sfide della vita con determinazione e forza interiore. Siate flessibili, ma anche radicate nelle vostre convinzioni. La resilienza vi permetterà di superare gli ostacoli e di crescere nonostante le avversità".