Monica Vitti, il cordoglio del mondo della politica e della cultura

Dal presidente del Consiglio Mario Draghi al ministro della Cultura, Dario Franceschini, tutto il mondo della politica rende omaggio all'attrice scomparsa.

"Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la morte di Monica Vitti. Attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato generazioni di italiani con il suo spirito, la sua bravura, la sua bellezza. Ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. Al marito Roberto Russo e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo", si legge in una nota di palazzo Chigi.

"Addio a Monica Vitti, addio alla regina del cinema italiano. Oggi è una giornata davvero triste, scompare una grande artista e una grande italiana", ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. L'annuncio ufficiale è stato dato a Sanremo, dove era in corso la conferenza stampa sulla prima serata del Festival. Alla notizia, tutti i presenti nella sala stampa allestita al Casinò si sono alzati in piedi per un lungo, commosso applauso alla grande attrice scomparsa.

Omaggio del cardinale Ravasi, il 'ministro della Cultura' del Vaticano, che ricorda via social l'indimenticabile attrice con due sue frasi: "Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore e nell'avvenire" e ancora: "La vita è un dono, non si può buttarla via, la si deve proteggere'.

Poi ci sono i ricordi di colleghi, attori, registi, che con Monica Vitti hanno lavorato o che l'hanno avuta come fonte d'ispirazione. "Sono dispiaciuta, molto addolorata, Vitti era una grande attrice", commenta Sophia Loren, che aggiunge: "L'ultima volta che l'ho vista? Troppo tempo fa, era al funerale di Mastroianni".

"Meravigliosa Monica, te ne sei andata in punta di piedi. Il tuo sorriso e il tuo talento continueranno a illuminarci". Così in un post Instagram, l'attrice Lunetta Savino. "Attrice completa dalla personalità forte e incisiva. Con Anna Magnani sarà ricordata come un'attrice straordinaria sia nel dramma sia nel brillante. La ricorderò sempre per esser stata la prima attrice ad incoraggiarmi e ad applaudirmi in una visione privata a casa di Sergio Leone di 'Bianco Rosso e Verdone'. Le giovani attrici dovranno studiare bene le sue interpretazioni. Ne saranno illuminate", sottolinea l'attore e regista Carlo Verdone.

"Un grande dolore", racconta Fiorella Mannoia su Instagram. Un ricordo particolare lega Mannoia alla grande attrice italiana: l'artista fu infatti la controfigura di Monica Vitti nella celeberrima scena degli schiaffi del film 'Amore mio aiutami', girata sulla spiaggia di Sabaudia. "Intelligenza, cultura, ironia, autoironia. Drammatica, leggera, intensa e sorridente. Prendeva per mano il pubblico e lo portava dove voleva", ricorda in un tweet il cantautore Enrico Ruggeri.