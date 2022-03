La preoccupazione dell'Aiea: persi i contatti con i sistemi di controllo di Chernobyl

Sale la soglia di attenzione su Chernobyl. L’Aiea, Agenzia internazionale dell’energia atomica, ha fatto sapere che i sistemi che permettono di controllare a distanza i materiale nucleari della centrale ucraina hanno smesso di trasmettere i dati di monitoraggio. “La trasmissione a distanza dei dati dei sistemi di controllo dei sistemi di sicurezza installati nella centrale è stata tagliata", così recita il comunicato ufficiale l'agenzia. Ma da Mosca arrivano le rassicurazioni: la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che hanno "il controllo della situazione".

La Russia ha preso il controllo della centrale (nota per il disastro nucleare del 1986) lo scorso 24 febbraio. Fino a quando i dati sono stati disponibili, l'organismo di Vienna non ha comunque rivelato aumenti dei livelli di radioattività. Attualmente sarebbero circa 200 fra tecnici e guardie le persone ferme all’interno del sito ucraino dove lavorano da 13 giorni sotto la sorveglianza russa.

“Sono profondamente preoccupato dalla situazione difficile e stressante in cui si trova il personale della centrale di Chernobyl e dai rischi potenziali che questo comporta per la sicurezza nucleare", ha detto Rafael Mariano Grossi, direttore Aiea, ribadendo la sua disponibilità a recarsi personalmente a Chernobyl o anche altrove pur ottenere da tutte le parti un impegno sulla sicurezza delle centrali nucleari ucraine.

Il capo dell'organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite ha anche invitato le forze russe a consentire una pausa ad alcuni membri del personale della centrale. Grossi si è detto profondamente preoccupato per la situazione stressante che sta affrontando il personale. L'apprensione si aggiunge così a quella per la centrale di Zaporizhzhya, attaccata la notte dello scorso 4 marzo per la quale sembrano non esserci, fortunatamente e per il momento, fuoriuscite sospette.