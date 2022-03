La strada verso i Mondiali Qatar 2022, come funzionano i play off

Ai mondiali di calcio in Qatar parteciperanno 32 squadre. Dall’Europa ne devono arrivare 13. Di queste, 10 sono già decise, e sono le vincitrici dei gironi.

Dunque, all’appello mancano 3 nazionali. Così tornano in ballo le 10 seconde, alle quali si vanno ad aggiungere le 2 migliori squadre della Nations League.

Le 12 formazioni così individuate, sono state suddivise in 3 “percorsi” di 4 squadre ciascuna. A questo punto la formula prevede partite secche: chi vince passa il turno e si gioca tutto nella seconda e decisiva sfida.

Le partite del primo turno si giocheranno giovedì 24. Le “finali” 5 giorni dopo: martedì 29.

E così l’Italia giovedì dovrà affrontare la Macedonia del Nord. In caso di vittoria, si giocherà il biglietto per il Qatar con la vincente tra Portogallo e Turchia.

Alcune partite non saranno giocate, in conseguenza della guerra all’Ucraina. Ovviamente Kiev non scenderà in campo. Mentre la Russia è stata sospesa dalla Fifa nell’ambito delle sanzioni che il mondo dello sport ha comminato al Paese di Vladimir Putin che ha scatenato la guerra. Per questo, nei fatti è già al secondo step la Polonia.



Ecco i 3 “percorsi”

Percorso A

Scozia-Ucraina rinviata

Galles-Austria, 24 marzo ore 20.45

Finale 29 marzo, ore 20.45. E' prevedibile il rinvio, con la speranza che presto la nazionale di Kiev possa tornare in campo.

Percorso B

Russia-Polonia. Russia sospesa. Polonia qualificata

Svezia-Repubblica Ceca, 24 marzo ore 20.45

Finale 29 marzo, ore 20.45

Percorso C

Italia-Macedonia del Nord, 24 marzo ore 20.45 a Palermo (diretta su Rai 1)

Portogallo-Turchia, 24 marzo ore 20.45

Finale 29 marzo, ore 20.45