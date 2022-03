Draghi firma il dpcm: il generale Petroni a capo della nuova unità vaccini

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm di nomina del maggiore generale dell'Esercito, Tommaso Petroni, a Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, a decorrere dall'1 aprile.

Dal 1 aprile, infatti, l'Italia non sarà più in stato di emergenza covid e di conseguenza decadono il comitato tecnico scientifico e la struttura del commissario straordinario Francesco Figliuolo: al loro posto viene creata una unità operativa ad hoc (fino al 31 dicembre) per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale.

L'Unità - spiega Palazzo Chigi - sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l'emergenza Covid e da personale in servizio al Ministero della Salute. Le funzioni vicarie del Direttore dell'Unità sono attribuite a Giovanni Leonardi, dirigente del Ministero della Salute.

Iil generale Figliuolo si dedicherà a tempo pieno al Covi, organismo che guiderà, coordina, pianifica e dirige le operazioni dei quasi diecimila militari italiani impegnati in missioni all'estero.