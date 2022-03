Draghi: "Le speranze di una forte ripresa si affievoliscono. Non occorre un ripensamento del Pnrr"

"Sono d'accordo: le speranze di una forte ripresa si affievoliscono e di fronte a questo occorre una risposta europea", "sul

piano economico, sul piano della Difesa, sul piano dell'energia". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando in Aula alla Camera nel dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo (che si terrà domani e venerdì).

"Occorre una risposta congiunta", ha sottolineato Draghi in un altro passaggio come "c'e' stata nel caso del Next generation Eu è stata un'esperienza fondamentale per l'Unione Europea, perché per la prima volta si è visto come può essere mobilitata una potenza economica congiunta ed è stata cruciale per poter uscire dalla pandemia, con una ripresa che nel caso dell'Italia è stata straordinaria. Tanto è vero che se quest'anno riusciremo a fare un numero positivo di crescita, sarà molto dovuto al trascinamento della straordinaria crescita che abbiamo avuto l'anno scorso".

"Oggi paura e incertezza stanno indubbiamente influenzando investimenti e consumi, non solo a livello nazionale, ma a livello globale. Si vede chiaramente dal turismo e dalle prenotazioni cancellate, la gente cancella investimenti programmati. Basta aprire un giornale economico o comunque un qualsiasi giornale per vedere una serie di piani rinviati - prosegue Draghi - È una situazione di incertezza che colpisce devo dire molto più l'Europa che non il resto del mondo".

"Un ritorno della politica? Ma la politica è già tornata - sottolinea poi Draghi - È la politica che ha deciso il Next Generation Ue, che ha adatto l'Ue a queste emergenze. Questa è la strada che è stata già disegnata ma che occorre percorrere con ancora più convinzione". E prosegue: "Non occorre un ripensamento del Pnrr nelle sue scadenze e nei suoi obiettivi. Questo piano è cruciale per aumentare la nostra crescita permanentemente, al di là degli eventi che ci colpiscono e che continuano a colpirci regolarmente". "Ci sono però alcuni aspetti del Pnrr che vanno affrontati - aggiunge -. Per esempio : quale è l'effetto dell'aumento dei prezzi delle materi prime, dei costi in generale sul Pnrr? Una riflessione in questo senso è in corso all'interno della Commissione europea e avremo una risposta a breve".

"Serve un ripensamento sull'energia a livello europeo e a livello nazionale Ma voglio rimarcare che questo ripensamento non può che essere in direzione di un maggiore e più rapido investimento in energie rinnovabili, non di una loro sostituzione con energie fossili che sappiamo destinate a non essere più utilizzate in futuro" dice ancora il Presidente del Consiglio. E aggiunge: "Sull'energia occorrono tre direttrici di intervento. Diversificazione di forniture, compensazione per aiutare i paesi a superare questa situazione e un intervento strutturale sul mercato dell'energia che non funziona bene", aggiunge.

"Ora occorrerà anche sospendere alcuni regolamenti agricoli. Come si fa a usare la terra se ci vogliamo mettere i pannelli solari sopra? Si fa. In che modo? C'e' un regolamento europeo che ci ha imposto di non coltivare il 10% della terra disponibile. Be', occorre rivederlo" ha detto ancora Draghi a proposito delle "sospensioni" delle regole Ue, come quelle relative al Patto di Stabilita', che si sono rese necessarie per fronteggiare le crisi in atto.

"C'è una serie di regolamenti europei - ha aggiunto riferendosi quindi alle derrate agricole - che limita le importazioni da certi altri Paesi. Se il primo passo non fosse sufficiente, occorrerà semplicemente essere pragmatici e ripensare una di queste regole, e riuscire a importare da uno di questi Paesi che possono fornirci prodotti". Il premier Draghi, nella sua replica alla Camera, ha infine ringraziato per "il sostegno espresso al governo che mi sarà molto prezioso in vista del Consiglio europeo e anche del vertice Nato".