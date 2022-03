"Fermatevi" l'appello di Papa Francesco in un hashtag lanciato da La Civiltà Cattolica

Una sola parola “per toccare le coscienze”. E questa parola è quella usata da Papa Francesco durante l'Angelus domenica scorsa a proposito di quanto sta avvenendo in Ucraina: “La guerra è una pazzia. Fermatevi, per favore” ha detto il Papa. Così la rivista internazionale della Compagnia di Gesù, La Civiltà Cattolica ha deciso di lanciare ieri l'hashtag #Fermatevi, una campagna social che sta raccogliendo, in pochissimo tempo, numerose adesioni.