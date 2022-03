La Difesa nel programma di Macron: "La Francia sia pronta a guerra di alta intensità"

In una campagna elettorale segnata dalla guerra in Ucraina, il presidente francese uscente, Emmanuel Macron, ha presentato oggi in conferenza stampa il suo programma elettorale, incentrandolo su un obiettivo di sempre maggiore indipendenza della Francia per poter meglio affrontare crisi impreviste.

Un'indipendenza che si declina sul rafforzamento delle spese militari, la tutela della libertà d'informazione, la fine della dipendenza da gas e petrolio, il sostegno all'agricoltura e, sul piano sociale, l'obiettivo di alzare l'età della pensione a 65 anni.

Rivolgendosi agli oltre 300 cronisti riuniti sul posto, Macron ha insistito sulla necessità di rafforzare l'autonomia della Francia e dell'Europa dinanzi alle sfide future, a cominciare dal settore della Difesa tornato di dirompente attualità dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin.

Il presidente candidato, favorito nei sondaggi in vista del voto del 10 aprile, ha evocato un bilancio della Difesa equivalente a 50 miliardi di euro nel 2025. Ma per "guadagnare flessibilità dinanzi a nuovi tipi di conflitto, spaziale, cyber", il fondatore di En Marche intende anche "investire in tecnologie di punta e rafforzare gli investimenti per poter garantire ad una guerra di alta intensità che può tornare sul nostro continente", ha avvertito. Macron intende anche raddoppiare il numero di riservisti tra i militari e un aumento di agenti e gendarmi. Ha anche auspicato che la Francia sia "la prima nazione ad uscire dalla dipendenza di petrolio, gas e carbone''.

Macron ha inoltre detto di puntare alla "piena occupazione" entro cinque anni. Rivolgendosi ai cronisti, il presidente francese ha vantato i risultati realizzati in quest'ultimo quinquennio sul piano del lavoro, con il più basso livello di disoccupazione "degli ultimi 15 anni".

Nel programma elettorale di Macron anche la proposta di rendere accessibile per tutti l'acquisto di auto elettriche, attraverso "meccanismi di leasing per accompagnare i nuclei più modesti e consentire loro di cambiare i loro veicoli". "Dispiegheremo un'offerta abbordabile di veicoli elettrici", ha detto. "Nel quinquennio appena trascorso, abbiamo aiutato un milione di francesi a cambiare auto". Su questa base, ha promesso Macron, "rafforzeremo le cose". Macron ha aggiunto che ciò consentirà anche "di consumare meno, il che sarà buono per il potere d'acquisto e per tagliare le emissioni di CO2".

Infine, "per non dipendere" da "aggregatori" americani o cinesi, Macron intende battersi per la creazione di un "metaverso europeo". "È molto importante difendere il diritto di creare", ha aggiunto.