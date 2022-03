Yellen: "Lavoriamo a nuove sanzioni contro la Russia"

Di fronte alle “atrocità” della Russia, la strada è quella di ulteriori sanzioni. A dirlo è la Segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen.

La rappresentante di Washington non si nasconde le difficoltà: i provvedimenti contro Mosca avranno conseguenze negative “inevitabili” anche per gli Stati Uniti e l'Europa. Ma non è possibile fare diversamente visto che il Cremlino continua a portare avanti una "guerra orribile".

Yellen è convinta invece che gli effetti sull'economia russa saranno “devastanti”. Ieri, ad esempio, agenzie di rating hanno ipotizzato il default per la Russia. L'auspicio è che questo convinca il presidente Putin a fare marcia indietro, e a negoziare. Ma al momento non sembrano scalfirlo.