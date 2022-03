Putin, i sei punti irrinunciabili per accettare l'incontro con Zelensky

Sono diverse le condizioni che Vladimir Putin ha elencato per poter dare il via libera ad un suo incontro con Volodymyr Zelensky e lo ha fatto nel colloquio telefonico avuto nei giorni scorsi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. A riferirne è il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, che ne ha parlato in un'intervista al quotidiano Hurriyet. "La prima - ha spiegato - è la neutralità dell'Ucraina, che equivale alla sua rinuncia all'ingresso nella Nato. La seconda è il disarmo e le garanzie di sicurezza reciproca sulla base del modello austriaco. Terzo, il processo che la parte russa indica come 'denazificazione. Quarto, la rimozione degli ostacoli a un uso generalizzato della lingua russa in Ucraina".

Secondo il portavoce di Ankara, "qualche progresso è stato fatto sui primi quattro articoli dei negoziati in corso", ma "è troppo presto per dire che c'è un accordo pieno o che un accordo stia per essere firmato".

Putin ha però poi avanzato altre due richieste, che sono "le più difficili", ha ammesso Kalin: vale a dire il riconoscimento dell'annessione della Crimea e il riconoscimento delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, richieste che "non sono accettabili per l'Ucraina e la comunità internazionale". Secondo il portavoce di Erdogan, "se ci sarà un accordo sui primi quattro punti, allora ci potrà essere una discussione a livello di leader riguardo il quinto e il sesto".

Nelle scorse ore, Il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass ha ribadito che un incontro di Putin con Zelensky è possibile solo dopo un trattato tra Russia e Ucraina.