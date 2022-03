Ucraina, ferito gravemente un giornalista britannico vicino a Kiev

Benjamin Hall, 39 anni, britannico. In Ucraina per seguire il conflitto per Fox News, oggi è stato ferito in maniera grave vicino a Keiv.

La notizia, circolata nel pomeriggio, è stata poi confermata direttamente dal network americano. Il conduttore John Roberts ha detto che ancora non si hanno molte notizie, ma che l’emittente sta “lavorando per raccogliere il maggior numero di informazioni. La sicurezza del nostro team resta nostra massima priorità".

Poco dopo l’amministratrice delegata di Fox News, Suzanne Scott, ha scritto a tutti i dipendenti per aggiornarli: "Al momento abbiamo un livello minimo di dettagli, ma Ben è ricoverato in ospedale e i nostri team sul campo stanno lavorando per raccogliere ulteriori informazioni man mano che la situazione si evolve rapidamente".