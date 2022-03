Ucraina, riunione dell'Ecofin. Quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia

All’Ecofin di oggi “studieremo delle conseguenze economiche della guerra in Ucraina che accompagna anche le organizzazioni delle catene del valore, dall'incertezza e soprattutto dell'impennata senza precedenti dei prezzi dell'energia. Di fronte a questa situazione vogliamo definire questa mattina una strategia economica comune: l'unità dei 27 è il valore più prezioso di fronte ai rischi economici". Lo ha detto il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, della presidenza di turno del Consiglio Ue, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin a Bruxelles.

Per quanto riguarda la Russia La Maire ha sottolineato l’importanza del nuovo pacchetto di sanzioni adottato questa mattina. “Questo è il più forte pacchetto di sanzioni mai adottato dall'Unione europea nella sua storia. Questa è una decisione storica. Ci saranno più di 600 russi colpiti da quelle sanzioni. Gran parte del sistema finanziario sarà preso di mira dalle sanzioni”. E ha aggiunto: “Ci sarà un nuovo divieto di sfruttamento che riguarda anche i beni di lusso e ritireremo lo Stato russo come nazione più favorita dall'Organizzazione mondiale del commercio, ciò consentirà a noi o ai 27 Stati membri di aumentare il livello delle tariffe su tutte le merci russe. E posso confermarvi ciò che ha detto Emmanuel Macron la scorsa settimana, tutte le opzioni rimangono sul tavolo".

Il quarto pacchetto di sanzioni adottato questa mattina dal Consiglio Ue contro la Russia prevede il divieto di tutte le transazioni con alcune imprese statali, previste restrizioni all'esportazione di beni e tecnologie per l'industria della difesa, per la sicurezza e per l'industria energetica. Stop all'export di beni di lusso. Confermata l'ipotesi di azioni per sospendere la Russia come 'nazione favorite' nel Wto, l'organizzazione mondiale dei commerci. Il bando all'importazione di acciaio spiega la Commissione vale 3,3 miliardi di ricavi persi per la Russia. Il bando sui rating farà perdere ulteriore accesso ai mercati finanziari Ue.

Il ministro delle finanze francese Le Maire ha sottolineato la priorità assoluta dell''indipendenza energetica dell'Europa che passa attraverso la sobrietà energetica e che: "questa sobrietà è un punto di passaggio obbligatorio per la nostra energia dipendenza”.

Poi ha continuato definendo le tre priorità per sostenere l'economia europea: "la prima è il sostegno alle famiglie più colpite dall'aumento dei prezzi del gas, dall'aumento dei prezzi del carburante. La seconda riguarda la protezione delle aziende, vogliamo una protezione mirata alle aziende che sono più colpite dalle conseguenze della guerra in Ucraina, quelle che consumano molto gas, quelle più esposte al mercato russo. E andiamo a vedere oggi quali sono gli strumenti più adeguati” Infine, "la terza parte di questa strategia è quella che ci è stata richiesta dal Capi di Stato e di Governo a Versailles la scorsa settimana, è di preparare l'indipendenza energetica dell'Europa. È una priorità assoluta diventare indipendente dall'energia fossile e credo che siamo obbligati alla nostra indipendenza energetica nelle energie rinnovabili a compiere questo passo".