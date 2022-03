Unhcr: oltre 2 milioni il numero dei rifugiati in fuga dall'Ucraina

Le autorità e le Nazioni Unite prevedono un'ulteriore intensificazione del flusso, in particolare in caso di apertura di corridoi umanitari che dovrebbero teoricamente consentire l'uscita dei civili circondati nelle principali città ucraine.

A soli 12 giorni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina sono oltre 2 milioni le persone in fuga dal Paese. Secondo gli ultimi conteggi dell'ONU sarebbero esattamente 2.011.312 il numero dei rifugiati.

L'Alto Commissario per i rifugiati Onu ha dichiarato inoltre che si tratta dell'esodo più veloce che l'Europa abbia conosciuto dalla seconda guerra mondiale.

Secondo le Nazioni Unite, sono quattro milioni le persone che potrebbero voler lasciare il Paese per sfuggire alla guerra. Prima di questo conflitto, l'Ucraina era popolata da oltre 37 milioni di persone nei territori controllati da Kiev, che quindi non include la Crimea annessa alla Russia, né la zone sotto il controllo dei separatisti filorussi.

Dei due milioni di profughi ucraini fuggiti dalla guerra, la metà sono minorenni. "Un milione di bambini sono scappati dall'Ucraina, in meno di due settimane. Una buia prima volta nella storia", ha affermato in un tweet il portavoce di Unicef, James Elder. "Non abbiamo mai affrontato una crisi di rifugiati di questa velocità e portata", ha aggiunto in una intervista alla Cnn.