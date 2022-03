Washington Post: "Gli Usa e gli alleati preparano un piano per un governo ucraino in esilio"

Gli Stati Uniti e i paesi alleati stanno pianificando come aiutare a insediare e a sostenere un governo ucraino in esilio, che potrebbe guidare le operazioni di guerriglia qualora la Russia dovesse prendere il controllo del Paese.

E' quanto hanno riferito al Washington Post funzionari americani ed europei, secondo cui le armi fornite finora all'esercito ucraino, e che continuano ad arrivare nel paese, sarebbero cruciali per un movimento di ribelli.

La possibile conquista di Kiev da parte della Russia è al centro dei piani in via di definizione presso il Dipartimento di Stato, il Pentagono e altre agenzie americane, qualora il governo del presidente Volodymyr Zelensky si trovasse costretto ad abbandonare la capitale o lo stesso paese.

"Stiamo preparando i piani di emergenza per ogni possibilità", incluso lo scenario che prevede la creazione di un governo in esilio in Polonia da parte di Zelensky, ha detto un funzionario dell'amministrazione statunitense.

Zelensky ha discusso con i funzionari statunitensi anche dell'opportunità di spostarsi a ovest, nella città di Leopoli, più vicino al confine polacco. Un alto funzionario ucraino ha riferito di piani pronti per trasferire il presidente e i membri del governo, ma "finora si è rifiutato di andare".