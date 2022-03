Zelensky al Parlamento italiano: "Abbiamo bisogno di altre sanzioni"

Un lungo applauso e una standing ovation dell'intero emiciclo di Montecitorio ha accolto il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky, in video collegamento con il Parlamento italiano. "L'invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare città ucraine, alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata". ha detto Zelensky in collegamento con la Camera dei deputati, in un discorso durato circa 15 minuti. Zelensky cominciando il suo discorso ha ricordato la telefonata avuta con Papa Francesco poco prima del collegamento. Poi il leader ucraino ha sottolineato: "Bisogna fare il possibile per garantire la pace e fermare una guerra organizzata da anni da una sola persona. Voi conoscete bene gli ucraini, un popolo che non ha mai voluto la guerra, che è europeo come voi. Voi sapete bene chi ha portato la guerra, chi ordina di combattere", ha detto Zelensky, facendo riferimento al leader del Cremlino, Vladimir Putin.

Zelensky ha ricordato il numero delle vittime, in particolare quello dei bambini morti a causa del conflitto, 117. "La guerra deve finire al più presto, dobbiamo proteggere le famiglie ucraine, dobbiamo far tornare la pace, bonificare dalle mine il territorio e ricostruire l'Ucraina dopo la guerra, insieme a voi, all'Italia, insieme all'Europa, insieme nell'Unione europea", ha sottolineato.

Zelensky, ha chiesto ulteriori sanzioni per la Russia: "L'invasione dura da 27 mesi, esattamente un mese, dunque abbiamo bisogno di altre sanzioni, di altre pressioni affinché la Russia non cerchi riserve militari in Siria o in Libia, ma affinché la Russia cerchi la pace". Ma non ha rinnovato la richiesta, già avanzata davanti ad altri parlamenti di stati della Nato (Usa, Canada, Canada tra gli altri), di istituire una "no-fly-zone" sull'Ucraina. "Il loro obiettivo - ha poi dichiarato - è l'Europa, influenzare le vostre vite, avere il controllo sulla vostra politica e la distruzione dei vostri valori. L'Ucraina e' il cancello per l'esercito russo, loro vogliono entrare in Europa ma la barbarie non deve entrare". "La vostra forza deve fermare una sola persona affinché possano sopravvivere in milioni" ha poi concluso. "Gloria all'Ucraina e grazie all'Italia", ha detto Zelensky prima di ricevere l'ovazione dell'emiciclo, che in piedi ha applaudito il discorso.

Una “testimonianza straordinaria” l'ha definita il premier Mario Draghi prendendo la parola al termine del suo discorso e ringraziando Zelensky per l'intervento. "Dall'inizio della guerra l'Italia ha ammirato il coraggio, la determinazione, il patriottismo del presidente e dei cittadini ucraini" ha detto il presidente del Consiglio. “La vostra resistenza è eroica” e ha aggiunto "oggi l'Ucraina non difende solo se stessa ma la nostra pace, libertà e sicurezza".

Poi ha sottolineato: "L'arroganza del governo russo si è scontrata con la dignità del popolo ucraino che frena le mire espansionistiche di Mosca". E a tal proposito ha ribadito la necessità di un "percorso di maggiore vicinanza dell'Ucraina all'Europa: è un processo lungo fatto di riforme necessarie. L'Italia è a fianco dell'Ucraina in questo processo. L'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione europea".

Nell'Aula di Montecitorio presenti i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati. Il governo al completo. Presenti Enrico Letta, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Matteo Renzi. In Aula ci sono quattro parlamentari che indossano una mise giallo-blu, i colori della bandiera ucraina: tra loro si riconosce la senatrice Julia Unterberger del gruppo per le Autonomie.

Molti deputati e senatori (in particolare Pd e Iv) hanno scelto di indossare spillette con i colori della bandiera ucraina. Alcune deputate (soprattutto del Movimento 5 stelle) hanno invece optato per il fiocco rosso-fucsia che simboleggia i crimini di stupri di guerra.

Nell'Aula però non si è registrato il tutto esaurito Malgrado siano stati invitati tutti i deputati e senatori, sono rimasti degli scranni liberi e tribune vuote.