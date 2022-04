Da Mengoni a Max Pezzali: tutti gli artisti del Concertone. Conduce Ambra Angiolini

"Al lavoro per la pace": è questo lo slogan scelto per il tradizionale “Concertone” del Primo Maggio a Roma in piazza San Giovanni promosso dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e organizzato da iCompany. Sarà trasmesso in diretta tv su Rai3 e su Rai Radio2, a partire dalle 15.30 di domenica 1 maggio fino alle 19 e poi dalle 20 alla mezzanotte.

Per il quinto anno consecutivo a condurre l'evento ci sarà Ambra Angiolini. Tanti i cantanti e gli ospiti che si alterneranno sul palco, tanti nomi di spicco come Marco Mengoni, per la prima volta al Concertone, Max Pezzali, Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Coez, Clementino, Le Vibrazioni, La Rappresentante di Lista.

"Siamo contentissimi - ha detto il direttore artistico, Massimo Bonelli, - perché finalmente torniamo in piazza San Giovanni, che ci è mancata molto in questi due anni di pandemia. È come il primo giorno di scuola. Ci sono arrivate tante proposte e c'è la gioia di tornare in piazza. Ricominciamo da dove avevamo lasciato le cose nel 2019, ma le emozioni sono contrastanti, perché c'è anche la pandemia che non è del tutto finita, e in più c'è una guerra. Avremo diversi interventi di parola, e quello che accadrà sarà una narrazione emotiva che coinvolgerà tutti".

Nel cast le scelte sono state improntate anche all'innovazione: "Negli ultimi due anni abbiamo fatto una scelta più conservativa, quest'anno tornando in piazza riprendiamo a fare un po' di avaguardia. Ci saranno nomi nuovi ma consolidati, alcuni nomi storici ma principalmente lo spazio sarà dato alle novità, ai nuovi artisti che daranno vita a una ricchissima carrellata di live".