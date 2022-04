Genzano come Hollywood: Jason Momoa e Vin Diesel vicino Roma per il ciack di Fast & Furious 10

Tutto comincerà il prossimo 5 maggio, quando il protagonista nei panni di Dominic Toretto, ma anche Jason Momoa , metteranno piede a Roma all’aeroporto di Ciampino ed è molto probabile che dormiranno in un hotel dei Castelli Romani.

Genzano diventa Hollywood. Il piccolo comune a sud est della Capitale ospiterà due giornate di set di Fast & Furious 10 , il decimo capitolo della saga cinematografica con Vin Diesel, nota per le corse d'auto a folle velocità.

Per consentire le riprese senza intoppi saranno anche rimossi i lampioni della pubblica illuminazione e saranno svolti altri lavori stradali, il tutto a carico della produzione della pellicola. La condizione è una: che i luoghi dovranno essere ripristinati e i lampioni rimessi al loro posto a fine riprese, il 18 maggio.

Nelle casse del comune entreranno circa 48mila euro per occupazione di suolo pubblico e locazioni locali comunali da parte della casa di produzione americana Wildside srl. Ma non solo.

L’area interessata dalle riprese sarà tra via Italo Belardi, via Bruno Buozzi, e piazza Marconi, con base operativa in piazza Frasconi presso l’ex scuola Locatelli.

Il comune di Genzano fa sapere, comunque, che “i complessi aspetti operativi e logistici dell’operazione riguarderanno altre aree pubbliche e private e potranno avere delle ripercussioni anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi”.

E ancora che “i cittadini e le attività interessate saranno prontamente avvisate con un crono programma su cui amministrazione e produzione stanno lavorando con attenzione da tempo affinché siano minimizzati al massimo i disagi inevitabili per realizzare delle riprese su questa scala e di questo livello”.

“Per questa ragione – si legge nel post pubblicato sul sito del comune - i contatti in particolare con le attività produttive presenti sulle vie del set sono state già avviate nelle scorse settimane dalla produzione e continueranno nelle prossime. Continueremo ad aggiornare la cittadinanza sulle novità, fornendo maggiori dettagli, una volta definiti i particolari”.

Intanto il regista della pellicola, Justin Lin, ha abbandonato il film dopo una settimana di riprese. Lin aveva diretto dal terzo al sesto capitolo della saga e poi il nono. Al momento non è ancora chiaro chi prenderà le redini del progetto.