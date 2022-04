Guerra in Ucraina: che cosa è successo questa notte 5 aprile

Mentre le sirene d'allarme sono tornate a risuonare alle prime luci dell'alba in gran parte dell'Ucraina, le notizie sulla guerra si avvitano inevitabilmente sull'orrore di Bucha, con centinaia di corpi di civili ritrovati nelle strade della cittadina a nord ovest della capitale. Kiev parla di genocidio perpetrato dalle truppe russe, Mosca sostiene che sia una messinscena ma finora le prove sembrano inconfutabili. Oggi al Consiglio di Sicurezza dell'Onu il confronto, con Zelensky che parlerà - non è chiaro se con un intervento in diretta o registrato - delle stragi in Ucraina.

"Siamo interessati all'indagine più completa e trasparente, i cui risultati saranno conosciuti e spiegati all'intera comunità internazionale" ha detto il presidente ucraino annunciando, in un video messaggio , che si rivolgerà al Consiglio di sicurezza. Il presidente si è poi detto convinto che il numero delle vittime nelle città e nei villaggi delle regioni di Kiev, Sumy e Chernihiv potrebbe superare quello dei morti a Bucha. Zelensky ritiene anche che, adesso che il mondo è venuto a conoscenza dei crimini commessi nella regione di Kiev, i soldati russi cercheranno di nascondere le tracce delle loro azioni. " Faranno decine di interviste, registrazioni rieditate, uccideranno le persone apposta in modo che sembri che qualcun altro le abbia uccise." Questa l'accusa del presidente ucraino.

Il segretario generale dell'Onu, antonio guterres, ha parlato al telefono con il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba della situazione della sicurezza e in particolare del massacro di Bucha: su questo Kuleba ha detto a Guterres che "l'Ucraina userà ogni meccanismo Onu disponibile per raccogliere prove e far sì che i criminali di guerra russi ne rispondano". "Non c'è posto per la Russia al Consiglio Onu dei diritti umani" ha concluso il ministro degli Esteri ucraino. Guterres da parte sua ha informato Kuleba degli obiettivi della missione a Mosca e Kiev del capo degli affari umanitari delle Nazioni Unite, Martin Griffiths e ha "ribadito l'impegno dell'Onu per un cessate il fuoco e un maggiore sostegno umanitario al popolo ucraino".

"I civili che sono fuggiti da Kiev dovrebbero aspettare diversi giorni prima di ritornare." È l'appello ribadito dal sindaco della capitale Ucraina Vitaly Klitschko, secondo quanto riportato da Reuters. "In primo luogo, attualmente c'è un coprifuoco 24 ore su 24 nella regione di Kiev", ha detto Klitschko. Inoltre, sempre secondo il sindaco, "in molte città vicine è probabile che gli occupanti abbiano lasciato mine e, probabilmente, ci sono molte munizioni inesplose". Secondo le autorità dei distretti di Brovary, Bucha e Vyshhorod, il coprifuoco resterà in vigore fino al 7 aprile, per consentire operazioni di sminamento e di bonifica degli ordigni inesplosi.

La vice premier e ministra per gli sfollati interni, Iryna Vereshchuk, ha fatto sapere che in 24 ore sono state evacuate 3.376 persone, la maggior parte da Mariupol, Berdyansk e dalla regione di Zaporiggia. Tuttavia, ha spiegato, un convoglio di profughi da Mariupol è stato bloccato dalle truppe russe nonostante il percorso fosse concordato.

Un portavoce del Tesoro Usa, intanto, ha fatto sapere che "verranno impediti pagamenti in dollari da conti del governo russo a istituzioni finanziarie degli Stati Uniti".