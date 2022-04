Il cancelliere austriaco Nehammer: "La diplomazia telefonica non basta". E va a Mosca da Putin

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer vedrà oggi il presidente Vladimir Putin a Mosca. Si tratta del primo leader europeo a incontrare il capo di Stato russo dall'inizio della guerra in Ucraina. In un tweet, Nehammer ha detto che l'Austria è "militarmente neutrale" ma che ha una "chiara posizione sulla guerra di aggressione della Russia all'Ucraina". "Deve finire! Abbiamo bisogno di corridoi umanitari, di un cessate il fuoco e di un'indagine completa sui crimini di guerra", ha affermato il cancelliere, che nei giorni scorsi è stato in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky e ha visitato Bucha.

"La diplomazia telefonica da sola non basta, le visite personali sono necessarie e bisogna sfruttare la neutralità dell'Austria" ha rimarcato oggi, a ridosso dell'incontro con Putin, previsto alle ore 15 locali (le 14 a Vienna, Bruxelles e Roma). Non si terrà al Cremlino, ma nella residenza di Putin nella capitale. Nehammer dopo aver visitato le fosse comuni a Bucha si è detto "sconvolto" e ha ribadito che la guerra innescata dalla Russia per l'Austria "è del tutto inaccettabile". Il cancelliere farà leva sulla posizione della neutralità dell'Austria e della funzione di 'costruttrice di ponti'. L'obiettivo che si è prefissato è "fare di tutto per porre fine a questa guerra o almeno avvicinarsi un po' alla pace, anche se le possibilità sono scarse".

Vienna sostiene le sanzioni imposte dall'Ue. Del vertice tra Nehammer e Putin non dovrebbero esserci video, ma solo una foto istituzionale. Non è prevista la conferenza stampa congiunta al termine dell'incontro, ma una dichiarazione del cancelliere presso l'ambasciata austriaca nella capitale russa.

Nel frattempo, alcuni esperti di politica internazionale hanno espresso perplessità sull'incontro odierno. L'esperto di Russia, Gerhard Mangott dell'Università di Innsbruck si è detto "più che sbalordito" dell'incontro odierno. "Non credo che questa visita sia una decisione saggia, tutt'altro", ha detto Mangott alla trasmissione televisiva 'ZiB 2 am Sonntag'. "A Mosca sanno bene che il cancelliere austriaco non ha abbastanza peso in Europa per fare la differenza e l'obiettivo di un cessate il fuoco menzionato da Nehammer è stato chiesto dall'Ucraina fin dall'inizio: non c'è motivo per cui Putin dovrebbe farlo attraverso la mediazione di Nehammer - ha aggiunto Mangott -. Nehammer non ha il potere sulle immagini che verranno mostrate dalla televisione russa e utilizzate per la propaganda. Nehammer fornirà a Putin immagini che diranno, "vedete che non sono isolato, ci sono paesi in Occidente che collaborano con noi".

Nehammer chiederà a Putin la fine "inferno umanitario"

Nehammer cercherà di ottenere corridoi umanitari. "Dobbiamo cogliere ogni opportunità per porre fine all'inferno umanitario in Ucraina ed è ciò che farà il cancelliere con messaggi molto chiari di natura umanitaria e consigli politici", ha dichiarato il suo ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg, prima di un incontro con i suoi omologhi dell'Ue a Lussemburgo. Il messaggio al presidente russo sarà che "vogliamo che la guerra finisca". "Vogliamo corridoi umanitari. Vogliamo che le organizzazioni umanitarie internazionali siano in grado di fare il loro lavoro", ha aggiunto il capo della diplomazia di Vienna.

La presidenza russa non esclude che Putin e Nehammer discutano anche di gas russo, una questione che il Cremlino ha detto essere rilevante per Vienna.