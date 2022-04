Il Papa ai nativi canadesi: "Dolore e vergogna, vi chiedo scusa"

Quella barbarie venuta alla luce qualche mese fa in Canada, scosse il mondo cattolico e l'opinione pubblica internazionale. Oggi Papa Francesco chiede scusa. Davanti a lui in udienza oggi in Vaticano le delegazioni di Inuit, First Nations e Metis, tre gruppi di indigeni canadesi. Il Pontefice ha espresso "indignazione e vegogna" e anche "dolore per il ruolo che diversi cattolici hanno svolto in tutto quello che vi ha ferito". "Chiedo perdono a Dio" per quello che è successo alle popolazioni native americane e ai loro figli nelle scuole cattoliche residenziali canadesi nelle cui vicinanze sono state ritrovate fosse comuni con un migliaio di corpi di bambini percossi e abusati.

Agli autoctoni canadesi, messi a dura prova da quei tragici avvenimenti, che questa settimana in Vaticano gli hanno raccontato quello che per loro è stato un vero e proprio "genocidio culturale" avvenuto nell'ultimo secolo e mezzo, il Papa ha confidato e mostrato la propria sofferenza: "i trattamenti discriminatori, le varie forme abuso in particolare nelle scuole residenziali". "Quello che è avvenuto nelle scuole residenziali, dove venivano trasferiti con la forza i figli dei nativi per ricevere trattamenti talvolta inumani e sempre per essere privati della loro identità culturale, è "agghiacciante".

È agghiacciante vedere come si è cercato si "istillare un senso di inferiorità" in quei ragazzi, spesso provocando "traumi irrisolti divenuti traumi intergenerazionali". "Mi unisco ai vescovi canadesi nel chiedervi scusa", ha proseguito il Papa, "l'umiliazione della Chiesa è fecondità e nell'umiltà si vede lo spirito del Signore". Motivi, questi ultimi, per cui ha avuto anche parole di ringraziamento ai vescovi canadesi "per il coraggio nell'umiltà" che hanno dimostrato nell'affrontare la questione, esplosa quando sono stati rinvenuti i resti di decine e decine di ragazzi sepolti in modo anomino a pochi metri dagli istituti dove di fatto erano stati rinchiusi.

Bergoglio ha puntato il dito contro la persistente idea di "una colonizzazzione ideologica" che, attraverso "programmi studiati a tavolino" agisce spinta da "avidità e voglia di profitto". "Una mentalità molto coloniale molto diffusa anche oggi", ha accusato.