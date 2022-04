Putin torna a minacciare l'Occidente: "Risposta fulminea a ingerenze"

"La reazione della Federazione russa ai piani cinici dell'Occidente in Ucraina è giusta e tempestiva. L'operazione speciale russa in Ucraina porterà a termine tutti gli obiettivi". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo davanti ai parlamentari a San Pietroburgo, aggiungendo che "se qualcuno dall'esterno intende interferire negli eventi ucraini, porre una minaccia alla Russia, la nostra risposta sarà fulminea".

"Se la Russia sarà minacciata - ha rincarato - risponderà con mezzi che i suoi avversari non hanno ancora. Abbiamo strumenti che nessuno ha e li utilizzeremo, se necessario. Voglio che tutti lo sappiano"



"I piani dei paesi occidentali di strangolare economicamente la Russia sono falliti. L'impatto economico delle sanzioni occidentali contro la Russia non è stato così forte per il momento", ha proseguito, accusando inoltre Usa e Europa di aver spinto l'Ucraina nel conflitto con Mosca e annunciando che “il ministero della Difesa russo mostrerà in pubblico” alcuni dei “mercenari stranieri che sono stati catturati in Ucraina”.

"Noi siamo un grande paese, non abbiamo bisogno di annettere altri paesi, l'Ucraina era una minaccia per la Russia - ha inoltre affermato - le operazioni militari speciali in Donbass e Ucraina sono volte a garantire la sicurezza del nostro paese, così come in Crimea. I nostri soldati hanno impedito una minaccia".